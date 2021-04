Addio al principe Filippo: il gesto di Harry e Meghan

La morte del principe Filippo di Edimburgo ha gettato un velo di tristezza sul Regno Unito. Centinaia le persone che in queste ore portano fiori, candele e messaggi davanti al Castello di Windsor e a Buckingham Palace e migliaia sono i messaggi di cordoglio per la regina Elisabetta II, entrata in un periodo di lutto lungo otto giorni per la scomparsa del marito 99enne.

Al corale tributo per il duca di Edimburgo manifestato da ogni parte del mondo si è aggiunto anche quello dei nipoti Harry e Meghan che hanno voluto esprimere formalmente il dolore per la perdita del nonno con un messaggio pubblicato sui social. “Nell’amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio, mancherai molto”, si legge sulla pagina dei duchi di Sussex e tra le Instagram stories.

Harry al funerale del nonno Filippo, in forse la presenza di Meghan

Gli osservatori delle vicende della Royal Family fanno notare che anche dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, il principe Harry ha mantenuto uno stretto legame col nonno, per cui la sua presenza ai funerali appare pressoché certa. Più improbabile, invece, quella di Meghan che, per via della gravidanza, avrebbe preferito rimanere a Los Angeles. La morte del principe Filippo è avvenuta a un mese esatto dalla messa in onda dell’intervista alla coppia che tanto ha fatto discutere per le gravi accuse rivolte alla famiglia reale. La spaccatura con i Windsor era stata già sancita con il trasferimento in America dei duchi di Sussex che a breve diventeranno di nuovo genitori di una bimba a due anni dalla nascita del primogenito Archie.

I funerali del principe Filippo

Secondo i piani pre-pandemici, i funerali del principe Filippo - nome in codice "Operazione Forth Bridge" - sarebbero dovuti avvenire entro circa 10 giorni dalla sua morte, ma la data non è stata ancora confermata. E’ certo che non ci saranno esequie di Stato per desiderio del defunto, ma una cerimonia privata che dovrà rispettare le restrizioni anti-Covid attualmente in vigore in Inghilterra. A causa del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, non sarà possibile neanche l'esposizione della bara alla Chapel Royal di St James's Palace, a Londra, come inizialmente previsto. In base alle restrizioni nazionali in Inghilterra, che si stanno gradualmente allentando, ai funerali possono partecipare un massimo di 30 persone.