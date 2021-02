Harry e Meghan aspettano il secondo figlio: la reazione della regina Elisabetta

Il Principe Harry e sua moglie Meghan, duca e duchessa del Sussex, aspettano il loro secondo figlio. La notizia è annunciata dalla Bbc, citando un portavoce vicino alla coppia.

Harry e Meghan, in arrivo il secondo figlio

"Il duca e la duchessa di Sussex sono strafelici di aspettare il loro secondo figlio. Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore", ha detto il portavoce della coppia. Harry, 36 anni, e Meghan, 39, hanno postato una foto in bianco e nero della coppia sotto un albero. Il loro primo figlio Archie compie due anni a maggio. Per la nonna di Harry, la regina Elisabetta II, il bambino è il quinto pronipote.

Come ha reagito la regina Elisabetta?

Ma come ha reagito la regina di fronte alla lieta notizia? A rivelarlo è la rivista People. Stando a quanto riporta il magazine, infatti, poco dopo aver condiviso la news sulla dolce attesa, Harry e Meghan avrebbero ricevuto le congratulazioni da parte dell’intera royal family. “Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono ‘felicissimi’ e augurano loro ogni bene”, si legge in una una dichiarazione riportata da un portavoce di palazzo e a nome di Elisabetta, del Principe Filippo e del Principe Carlo.

L'aborto a luglio

Nei mesi scorsi, la duchessa del Sussex Meghan Markle ha rivelato in un intervento scritto per il New York Times di avere avuto un aborto spontaneo a luglio. Raccontando del dolore per la perdita e del ricovero in ospedale, Meghan ripercorre quando è "caduta a terra" per il dolore mentre stava cambiando il pannolino del figlio Archie nella loro casa di Los Angeles. "Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo", ha scritto.

"Ore dopo giacevo in un letto d'ospedale, stringendo la mano di mio marito. Sentii che il suo palmo era umido e gli baciai le nocche, bagnate dalle nostre lacrime", ha aggiunto. Affrontando lo stigma che circonda l'aborto spontaneo, Meghan ha detto che "perdere un bambino significa provare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti, ma di cui pochi parlano".

La duchessa racconta quindi di aver scoperto che "in una stanza di 100 donne, da 10 a 20 di loro avranno subito un aborto spontaneo. Eppure, nonostante questo dolore sia molto comune, parlarne rimane un tabù, come se ci si vergognasse e si dovesse vivere il lutto da sole".