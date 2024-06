Harry torna a parlare della morte della madre e si emoziona: "Il dolore può divorarti dentro"

Harry è tornato a parlare della morte della madre, l'indimenticabile Lady Diana Spencer, che il 31 agosto 1997 rimase vittima di un tragico incidente stradale. Lo ha fatto a Londra, nel corso di una visita all'associazione Scotty's Little Soldiers, un'organizzazione che sostiene i giovani che hanno perso un genitore nell'esercito.

La fondatrice, Nikki Scott, gli ha raccontato di quando ha dovuto spiegare al figlio Kai, 6 anni, che il padre era stato ucciso in Afghanistan. Il duca di Sussex ha ascoltato visibilmente emozionato e poi ha invitato i ragazzi a parlare delle loro emozioni e a non fare come lui, che per anni si era tenuto dentro tutto. "All'inizio non volevo parlarne perché mi rendeva triste", ha confidato il secondogenito di Diana e re Carlo che all'epoca della scomparsa della madre aveva 12 anni. E ancora: "È molto facile convincersi che la persona che hai perso ti voglia triste per dimostrarle che davvero ti manca. Ma poi si capisce che no, che quella persona ti vuole felice", ha aggiunto: "I bambini spesso non vogliono discutere della loro perdita pensando che questo meccanismo li difenderà dalla tristezza. Ma non si può sopprimere il dolore per sempre, non è sostenibile, ti può divorare da dentro".

Nikki Scott, opens up 2 #PrinceHarry a/b the moment she found out her husband was killed in Afghanistan while serving w/ the 2nd Royal Tank Regiment. Harry is the global ambassador 4 #ScottysLittleSoldiers.



Thank you, Corporal Scott for your service. 🙏 Here’s a snippet: pic.twitter.com/UHzJE6N4Eq — Nelly (@ValleyGirl629) June 27, 2024

Come Harry ha saputo della morte di Lady Diana

Il principe Harry aveva affrontato il tema della morte di Lady Diana già nella sua autobiografia Spare, uscita a gennaio 2023. Fu il padre a dargli la notizia: "Ragazzo mio, mamma ha avuto un incidente in macchina", le sue parole. "Rammento di aver pensato: 'Incidente... ok, ma sta bene, vero?'... Ricordo con chiarezza quel pensiero che mi attraversa la mente, e anche di aver aspettato paziente che papà mi confermasse che mamma stava bene. Ma anche che non lo fece. Poi dentro di me successe qualcosa e cominciai a implorare in silenzio papà, Dio o entrambi: 'No, no, no'. Papà fissava le vecchie trapunte e le lenzuola. Ci sono state complicazioni, mamma era gravemente ferita ed è stata portata in ospedale, ragazzo mio… Hanno tentato di tutto, ragazzo mio. Mi dispiace, ma non ce l’ha fatta'", si legge nel libro, causa di forti tensioni con la famiglia da cui si è allontanato definitivamente scegliendo di vivere negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i loro figli.