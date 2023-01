"Ho avuto il pene ghiacciato", la nuova rivelazione di Harry

I suoi segreti, la sua vita privata, dettagli intimi sul suo passato e sul suo presente sono ormai sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di Harry, il duca di Sussex che dopo aver pubblicato la sua autobiografia, Spare, è finito al centro del dibattito mediatico di tutto il mondo. Non c'è persona, infatti, che non sia incuriosita dalle sue dichiarazioni in merito alla sua famiglia e al suo matrimonio con Meghan Markle che, però, sembrerebbe vicino al capolinea secondo le voci. E, tra le tantissime rivelazioni dell'ex principe inglese che hanno fatto tremare la corona e dato pane per i loro denti ai tabloid inglesi e non solo, ce n'è una che ha colpito tutti quelli che, finora, hanno letto il libro del papà di Archie e Lilibet.

Quale? Quella relativa al suo pene che si sarebbe addirittura ghiacciato con il cosiddetto fenomeno del frost penis. Come mai? È successo, secondo il racconto di Harry, durante un suo viaggio al Polo Nord dove le sue parti intime, in contatto con una temperatura di meno 35 gradi, si sono letteralmente congelate. Un brutto episodio per Harry che è subito dovuto correre ai ripari per scongelare il pene ed evitare ripercussioni sul suo funzionamento.

Così Harry, per scongelare il suo pene ha tentato diversi rimedi casalinghi tra cui uno che si è rivelato utilissimo, la crema protettiva di Elizabeth Arden. È proprio con questa crema che il pene di Harry è tornato a funzionare regolarmente scongelandosi una volta per tutte. Si tratta di una crema che la stessa madre del duca utilizzava sulle labbra.

"L'odore mi ha trasportato nel tempo - ha dichiarato Harry - Mi sentivo come se mia madre fosse lì nella stanza".

L'aneddoto, di cui il principe aveva già parlato in un'intervista al Late Show con Stephen Colbert, è diventato subito virale su Twitter scatenando moltissimi commenti e anche critiche per Harry. "Cercava la privacy e poi ci racconta del suo pene congelato?", ha scritto qualcuno sul social e sono tanti quelli che hanno attaccato il duca per aver prima parlato di privacy e poi sfruttato le sue origini per denigrare la famiglia dove è nato e cresciuto e fare clamore e, di conseguenza, soldi.