Harry "snobba" la famiglia (e nonna Elisabetta soprattutto): lo sgarbo per la cerimonia in ricordo di Filippo

Ennesimo colpo che allenta ancor più i rapporti con la famiglia di origine quello che il principe Harry ha assestato in queste ore ai parenti più stretti. E stavolta il gesto appare particolarmente pesante se si spensa al valore che assume in un periodo non felice soprattutto per la regina Elisabetta, reduce dal Covid ma pure dall’assenza dell’amatissimo consorte Filippo di cui a breve ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa.

Per celebrarla a dovere è stata organizzata una cerimonia il 29 marzo nell’abbazia di Westminster, ma – ed è questo il punto più dolente – Harry ha già comunicato che non ci sarà. Né con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet (quest’ultima mai presentata alla sua bisnonna di cui porta il nome), né da solo.

Harry vola in Olanda

Il motivo addotto dal nipote della sovrana riguarda la questione sicurezza già avanzata in precedenti situazioni, ma a lasciare perplessi è la notizia che a metà aprile volerà in Olanda per gli Invictus Games, evento sportivo per veterani militari che hanno contratto disabilità in servizio o per causa del servizio, fondato dallo stesso Harry nel 2014. Un vero e proprio sgarbo nei confronti della nonna. Gli esperti di palazzo sostengono che Harry "ha snobbato il duca di Edimburgo, in realtà sta snobbando la regina" che è ancora "addolorata per la perdita del marito".

Secondo gli osservatori, inoltre, quella della sicurezza sarà una scusa molto adoperata da Harry che potrebbe addurla ancora una volta per cercare di svincolarsi dalle celebrazioni del Giubileo di Platino che a giugno onoreranno i 70 anni di regno della “amata” nonna.