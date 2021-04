Le lettere di Harry e William per l'addio al nonno Filippo

Lontani da un anno - ancora di più dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey che ha ricoperto di imbarazzo la famiglia reale - Harry e William si rivedranno sabato al funerale del principe Filippo. I rapporti tra loro sono ancora freddi, tanto da scrivere due messaggi ben distinti per l'addio all'amato nonno, ma ritrovarsi dopo tanto tempo, uniti da un dolore così forte, potrebbe sciogliere il ghiaccio tra i due fratelli.

Harry, rientrato a Londra due giorni fa - senza Meghan, rimasta a Los Angeles con il piccolo Archie - è in quarantena a Frogmore Cottage e ha scritto una lettera per Filippo, pubblicata sul sito della sua associazione benefica che da venerdì scorso dedica l'intera homepage al duca di Edimburgo. "Mio nonno era un uomo di servizio, onore e grande umorismo" sono le prime parole di Harry, che continua: "Era autenticamente se stesso, con uno spirito molto acuto, e poteva attirare l'attenzione di qualsiasi stanza grazie al suo fascino, e anche perché non si sapeva mai cosa avrebbe potuto dire dopo. Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante del monarca, un militare decorato, un principe e un duca - continua - Ma per me, come molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno per il dolore dell'anno passato, lui era mio nonno: maestro del barbecue, leggenda delle battute e sfacciato fino alla fine". Harry fa un ritratto molto umano e informale di suo nonno: "È stato una roccia per Sua Maestà la Regina con devozione ineguagliabile, al suo fianco per 73 anni di matrimonio, e mentre potevo andare avanti, so che in questo momento avrebbe detto a tutti noi, birra in mano, 'Oh fallo vai avanti!'. Quindi, su quella nota, nonno, grazie per il tuo servizio, la tua dedizione alla nonna e per essere sempre te stesso - conclude il duca di Sussex - Ci mancherai moltissimo, ma sarai sempre ricordato dalla nazione e dal mondo. Meghan, Archie e io (così come la tua futura pronipote) avremo sempre un posto speciale per te nei nostri cuori". Infine lo saluta con un motto tipico dei marinai: "Per Mare, Per Terram".

Più solenne l'addio di William, condiviso sulla pagina Instagram di Kensington Royal, ma altrettanto pieno d'amore: "Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo paese e al Commonwealth, a sua moglie e Regina e alla nostra famiglia. Mi sento fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche la sua presenza duratura nella mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili - si legge nel post - Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che lui le ha mostrato". Accanto al lungo messaggio una foto del principe Filippo con George, primogenito di William, scattata da Kate: "Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che veniva a prenderli nella sua carrozza - continua - mostrandogli il suo contagioso senso dell'avventura e il suo malizioso senso dell'umorismo! Mio nonno era un uomo straordinario e faceva parte di una generazione straordinaria. Catherine ed io continueremo a fare quello che avrebbe voluto e sosterremo The Queen negli anni a venire - conclude William, l'erede al trono - Mi mancherà mio nonno, ma so che vorrebbe che andassimo avanti con il lavoro".

Parole diverse che esprimono però lo stesso dolore e raccontano gli stessi ricordi, quelli che in un momento del genere potrebbero far riavvicinare William ed Harry, facendogli buttare alle spalle vecchi rancori.