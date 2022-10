Harry rifiutò la proposta di William per una riconciliazione: svelato il retroscena

I rapporti tra William e Harry sono notoriamente tesi, neppure la scomparsa della Regina Elisabetta è riuscita a far riconciliare i due fratelli. Ora emergono nuovi retroscena sulla frattura che ha portato i due principi ad allontanarsi in maniera quasi insanabile, a rivelarlo il Daily Mail. A gettare benzina sul fuoco il nuovo documentario di ITV. Meghan ed Harry si erano raccontati al presentatore Tom Bradby durante il loro tour del Sud Africa nel 2019.

Le rivelazioni di Meghan

La Markle parlò della sua nuova vita di Duchessa, moglie e mamma sotto i riflettori. L’ex attrice aveva snocciolato le difficoltà del ruolo, mostrandosi affranta, quasi come se stesse cercando di trattenere le lacrime, scrive la testata britannica. Il conduttore aveva chiesto alla Duchessa quale fosse stato l'impatto della pressione mediatica sulla sua salute fisica e mentale. Meghan aveva detto di averla trovato difficile, asserendo: “Grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene”.

Un'anteprima del documentario di ITV venne proiettata per i media mentre William e Kate erano in tournée in Pakistan quello stesso ottobre, oscurando inevitabilmente la visita dei Cambridge. Una mancanza di accortezza verso i cognati che andò a logorare ulteriormente i rapporti tra le coppie.

Il punto di vista di Harry

Nella pellicola non si espose solo Meghan. Anche il principe Harry raccontò quanto si fosse allontanato dal fratello maggiore. Interrogato da Bradby il Duca di Sussex non negò i rapporti tesi, piuttosto asserì: “Siamo certamente su strade diverse in questo momento. . . Come fratelli, sai, hai belle giornate, brutte giornate”.

L’incontro negato

Parole dure che hanno rammaricato il principe William. L’erede al trono infatti il giorno dopo la messa in onda del documentario, inviò un messaggio WhatsApp al fratello per chiedergli se potevano incontrarsi, riporta il Daily Mail. Inizialmente Harry acconsentì. Poi parlò di nuovo al fratello e gli chiese a chi lo avrebbe detto. William spiegò che avrebbe dovuto cancellare il suo programma, il che avrebbe significato riferirlo alla sua segretaria privata. A quel punto, Harry rifiutò l’incontro, temendo che lo staff di William avrebbe potuto allertare la stampa, facendo così una pessima figura.