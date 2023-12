Heather Parisi, la frecciata per Chiara Ferragni non passa inosservata

Il binomio Chiara Ferragni e Balocco continua a imperversare nelle cronache mediatiche dopo la notizia della multa che l'Antitrust ha comminato all'imprenditrice e all'azienda per pratica commerciale scorretta, ovvero per aver fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Sui social gli hashtag che fanno riferimento alla questione continuano a restare in vetta ai trend di questi giorni alimentati dalla replica di Ferragni che, definendo ingiusta la decisione dell'Autorità, ha assicurato di impugnarla nelle sedi competenti, e dalle parole con cui il marito Fedez ha risposto alla premier Giorgia Meloni che pure ha fatto riferimento alla vicenda dal palco di Atreju.

Tra i tanti utenti che hanno commentato il caso su Instagram e X, si fa notare anche Heather Parisi che senza mezzi termini ha fatto capire da che parte stia nel caso tanto discusso. Lo ha fatto usando una vecchia immagine di lei negli anni Ottanta, quando, nel pieno della sua massima popolarità grazie a programmi come Fantastico, fu lei stessa testimonial di Balocco e protagonista del relativo spot televisivo. "Pubblicità NON ingannevole" ha scritto allora Parisi a corredo di uno screenshot della pubblicità del 1983, con tanto di hashtag #chiaraferragni e #balocco. Il punto di vista sembra chiaro: la collaborazione tra lei e Balocco è stata chiaramente esplicitata come di natura pubblicitaria, a differenza di quella di oggi tra l'imprenditrice e la stessa azienda apparsa un po' fumosa tra il riferimento alla beneficenza e quello commerciale. Com'era prevedibile il post ha generato un notevole dibattito tra chi ha ricordato Heather Parisi come grande protagonista di quegli anni e chi ha considerato inopportuno il suo intervento.