Heather Parisi, foto a confronto con Madonna: "Lei 64, io 63: invecchiare è più bello della chirurgia plastica"

Attraverso i suoi canali social Heather Parisi promuove spesso l'importanza di essere in pace con se stesse e con il proprio aspetto fisico e di accettare il tempo che passa lasciando qualche ruga sul viso. In queste ore la ex ballerina è tornata sull'argomento con un confronto diretto con Madonna, popstar americana che tanto sta facendo parlare di sé per un volto gonfio e segnato da interventi chirurgici mai smentiti.

E proprio con un post dedicato alla cantante, Heather Parisi ha messo a confronto il suo primo piano con quello dell'artista, più grande di lei solo di un anno: "Lasciarsi invecchiare con grazia è molto più bello della chirurgia plastica. Madonna 64 -- Myself 63" ha scritto a corredo della riflessione, a cui ha aggiunto l'eloquente hashtag #ProudToBeNatural e taggato la stessa cantante. Il pensiero è stato molto commentato dai follower, divisi tra chi concorda con il suo modo di ragionare e chi trova di cattivo gusto una critica così esplicita verso un'altra donna.

Madonna qualche giorno fa aveva risposto ferocemente a chi l'aveva attaccata dopo la sua apparizione ai Grammy Awards proprio per l'esagerata trasformazione: "Non mi sono mai scusata per il mio aspetto fisico e non lo farò ora" aveva affermato sicura, "Sono felice di fare da apripista per le donne che verranno dopo di me, affinché possano avere un momento più facile negli anni a venire". Infine: "Inchinatevi, stron*e!", aveva concluso.