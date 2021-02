Heather Parisi: "Hong Kong ha sconfitto il Covid senza lockdown e vaccino"

Heather Parisi, ex ballerina o corrispondente dalla Cina? Continuano i suoi aggiornamenti sul Covid a Hong Kong, dove vive da anni insieme al marito e ai figli, e dove l'emergenza sembra essere finita. Stando ai suoi racconti social, infatti, il virus sarebbe quasi del tutto scomparso nella regione cinese.

"Con solo 8 Covid-19 casi e l'allentamento di quasi tutte le misure di social distancing, finalmente liberi tutti. Fosse che fosse la volta buona?" ha scritto ieri su Instagram, durante una passeggiata in città. Oggi Heather torna sull'argomento, rincarando la dose: "Si può dire o mi tiro dietro gli strali dei fanatici delle misure 'repressive' (pardon, restrittive) e del 'cupio dissolvi'? Io, lo dico lo stesso: Hong Kong ha sconfitto il Covid-19 senza Lockdown e senza vaccino! Infatti la vaccinazione su base esclusivamente volontaria (al momento anche per il personale medico), sarà disponibile solo dalla fine della prossima settimana e non sembra interessare molto ai cittadini. Ovviamente questa notizia non la trovate sui mezzi di comunicazione mainstream. Chissà perché".

Sotto il post di Heather Parisi

I follower italiani: "Qua sembra impossibile uscirne"

I follower italiani scatenano la sommossa. "Qua in Italia, dopo un anno sempre sia impossibile uscirne" scrive qualcuno, e ancora: "In Italia si inventano le varianti delle varianti e invocano sempre più restrizioni, giochiamo ai colori delle regioni e aspettiamo solo la batosta dell'ennessimo lockdown, non se ne può più". Scorrendo tra i commenti cambiano le parole, ma la sinfonia è sempre la stessa. La vera domanda da farsi, però, è un'altra: quanta attendibilità ha, se si parla di informazione, Heather Parisi?