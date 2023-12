Heather Parisi, polemica per il post sulla "famiglia vera": "E le altre due figlie?"

La polemica social è pane quotidiano per Heather Parisi, ormai abituata a ricevere critiche per le posizioni e le scelte che spesso condivide con i follower. In Italia per le vacanze natalizie - a Cortina d'Ampezzo - la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro figli, i gemelli Elizabeth e Dylan.

A far storcere il naso a parecchi non è stato lo scatto, ma le parole dell'ex ballerina: "Il legame che unisce la vera famiglia non è solo quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite - ha scritto - e l'amore coniugale è l'elemento fondamentale che sta alla base di quel legame. Ma ho come l'impressione che per molti la famiglia sia da mettere in discussione". Davanti a certe dichiarazioni in molti non sono rimasti in silenzio: "Mi piacerebbe capire la definizione di vera famiglia - controbatte una donna - Io sono sposata con mio marito da 37 anni, stiamo insieme da più di 40. Visto che non mi sono mai separata, faccio parte della vera famiglia o della super vera famiglia? C'è una classifica sulla vera famiglia o bastano amore, rispetto, lealtà, supporto, dialogo? E poi chi sono le false famiglie?".

Altri commenti sono ancora più duri, o meglio, velenosi. Qualcuno, infatti, ha voluto provocare Heather Parisi, che ha altre due figlie nate da precedenti relazioni: Rebecca, avuta dal primo marito Giorgio Manenti, e Jacqueline Luna, avuta dall'ex compagno Giovanni Di Giacomo. La showgirl, vivendo a Hong Kong, sembra non abbia rapporti con loro. "Le altre due?" ha chiesto una follower, e un'altra: "Infatti nella tua c'è tutta questa perfezione". Heather Parisi non è rimasta in silenzio, replicando con stizza: "Ma tu chi sei per esprimere giudizi morali, senza sapere nulla della mia vita?".