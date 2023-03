Fiorello, la clamorosa frecciata a Heather Parisi: la guardia di finanza balla "Cicale"

È senza dubbio uno dei momenti più esilaranti dell'intera stagione televisiva lo sketch messo in piedi oggi da Fiorello. Una frecciata bella e buona ad Heather Parisi, quella organizzata dallo showman siciliano, che ha chiamato a Viva Rai Due due ballerini travestiti da finanzieri. Il riferimento è, ovviamente, alle vicende giudiziarie che hanno vista coinvolta la ballerina americana negli ultimi giorni.

Già dalle prime luci dell'alba di questa mattina infatti si aggiravano su Via Asiago due uomini vestiti da finanzieri. Nel corso della diretta, Fiorello ha stuzzicato i suoi ospiti, compresa la cantante Francesca Michielin: "Tutto ok con le tasse? Avete pagato?", domandava. Poi, all'improvviso, i due finanzieri si sono messi a ballare sulle note di Cicale, l'indimenticabile hit che ha reso famosa Heather. Risate in studio e tra i passanti.

La gag ha bisogno di una contestualizzazione per essere compresa. L'altroieri la ballerina è finita nel mirino del suo ex manager Lucio Presta (manager di Fiorello stesso, peraltro), quando - come scritto dal celebre agente sul suo profilo Twitter- "un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica ha effettuato il pignoramento a persona fisica (Heather Parisi) presso gli studi del programma Belve, a fine registrazione di un'intervista". Tra i due c'è una battaglia legale che va avanti da tempo. "Hai avuto moltissimo tempo cara Hather Parisi - ha aggiunto Presta - di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto".

