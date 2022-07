Heather Parisi, settimane da incubo: "Oggi direbbero che è Long Covid"

Heather Parisi torna su Instagram dopo venti giorni di silenzio. La showgirl soffre di labirintite e racconta la difficoltà di queste ultime settimane: "Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo. Per tre lunghissime settimane ho avuto la labirintite".

La labirintite è un'infiammazione dell'orecchio interno e oltre alla riduzione dell'udito comporta anche vertigini e perdita dell'equilibrio. Ma non è una novità per l'ex ballerina, come spiega: "Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato. Dopo 'Ciao Weekend' nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi ritornavo a carponi al letto. A nightmare (un incubo, ndr)!".

Dopo aver raccontato tutto ai follower, Heather Parisi non si è lasciata sfuggire neanche l'occasione per fare polemica: "Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid". La showgirl, come è ormai noto, si batte da oltre un anno contro quella che secondo lei è una scorretta informazione sull'emergenza coronavirus. Non solo. Tra i suoi cavalli di battaglia c'è anche la lotta all'obbligatorietà del vaccino. Lei, che vive ad Hong Kong con il marito e i figli, ha deciso di non vaccinarsi e non ne ha mai fatto un segreto: "In una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi - dichiarò qualche tempo fa, sempre sui social -. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a dire che io non mi vaccino, lasciando la possibilità ad ognuno di scegliere per se stesso, che è la differenza tra no vax e free vax, sono subito zittita, perché questi argomenti competono solo agli esperti e agli uomini di scienza. Ma non a tutti, solo a quelli che seguono la narrazione ufficiale".

Il post pubblicato da Heather Parisi