Heather Parisi, l'emozione per le nozze della figlia del marito: foto e video

"Che bellissima giornata" scrive Heather Parisi per commentare l'evento speciale vissuto dalla sua famiglia: Guendalina, la figlia 32enne che il marito Umberto Maria Anzolin ha avuto da una precedente relazione, si è sposata nei giorni scorsi e le foto e i video che la mostrano in abito bianco, splendida e raggiante accanto al padre, esprimono l'emozione di una partecipazione davvero sentita, ancor più descritta da quel "Guendalina we love you" lasciato a corredo del post e dal cuore rosso simbolo di affetto per la neosposa.

La ex ballerina e Umberto Maria Anzolin sono sposati da anni e nel 2010 hanno avuto due gemelli, Elizabeth e Dylan. Tutti insieme, dal 2011, vivono ad Hong Kong, ma sono tornati in Italia in occasione delle nozze celebrate ad Arzignano, in Veneto. Padre e figlia sono ripresi in un bellissimo giardino fiorito e poi, ancora, all'uscita di casa l'una sotto braccio dell'altro e durante i preparativi per il matrimonio che ha visto lei, Guendalina, la protagonista raffigurata in un intenso primo piano.

Il rapporto di Heater Parisi e le figlie

Alla luce del post, si evince quanto sia sereno il rapporto tra Heater Parisi e la figlia del marito a cui ha rivolto questo affettuoso post con dedica. Meno, invece, quello con la figlia Jacqueline Luna, frutto della relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, con cui mesi fa si consumò un botta e risposta che ne evidenziò gli attriti. Intervistata nel programma Belve, la ex ballerina aveva parlato di una famiglia allargata molto serena, ma la figlia aveva smentito la raccontata riappacificazione e dichiarato di non vedere la madre da dieci anni. "Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha", aveva poi scritto Parisi commentando l'intervento social della sua secondogenita.