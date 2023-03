"Belve, l'ufficiale giudiziario interviene alla registrazione: pignorata Heather Parisi"

La trasferta italiana, tra una vacanza sulla neve di Cortina e le partecipazioni televisive a Belve e Benedetta Primavera, sarebbe costata cara ad Heather Parisi. L'ex ballerina e showgirl, da anni residente a Hong Kong, sarebbe stata costretta a sborsare una "somma ingente" come risarcimento di una condanna per diffamazione, dopo essere stata raggiunta dall'ufficiale giudiziario in uno studio televisivo. A rivelarlo su Twitter il manager televisivo Lucio Presta, ma al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito le indiscrezioni.

"Hai avuto moltissimo tempo cara Hather Parisi scrive Presta - di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!", conclude Presta.