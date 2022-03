Balzo dei contagi e lockdown in Cina, Heather Parisi: "Tocca vivere con queste idiozie"

La diffusione del covid in Cina torna a fare paura a causa della variante Omicron. Nelle ultime ore i casi si sono moltiplicati in tutto il Paese e ad Hong Kong, soprattutto, la situazione appare sempre più critica, al punto che si stanno prevedendo lockdown per tentare di arginare il contagio.

Della situazione che si sta verificando nel territorio autonomo nel Sudest della Cina ha parlato su Instagram Heather Parisi, attualmente a Venezia ma ormai da anni residente lì con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli gemelli Elizabeth e Dylan. La ballerina che già in precedenti occasioni non ha nascosto le sue posizioni rispetto ai vaccini anti-covid definendosi "free vax" e dunque libera di non vaccinarsi, è tornata ad affrontare l'argomento, commentando la decisione delle autorità di chiudere le spiagge in un momento così delicato.

"Da domani a Hong Kong spiagge chiuse. Fosse per me non ne parlerei perchè ne ho abbastanza delle idiozie. Il problema è, che con queste idiozie tocca viverci" ha scritto Heather aggiungendo l'emoticon con una bocca chiusa. Poi un post scriptum che fa riferimento proprio alle statistiche sui vaccini: "Per gli amanti delle statistiche: secondo il governo di Hong Kong 92% della popolazione ha ricevuto 1 dose, 81% due dosi, 35% tre dosi. E stiamo decisamente molto peggio di un anno fa".

La posizione di heather Parisi sui vaccini

Heather Parisi ha deciso di non sottoporsi al vaccino anti-covid, motivo per cui in questi mesi ha ricevuto numerosi attacchi sui social. Per questo in un video social ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione: "In una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a dire che io non mi vaccino, lasciando la possibilità ad ognuno di scegliere per se stesso, che è la differenza tra no vax e free vax, sono subito zittita, perché questi argomenti competono solo agli esperti e agli uomini di scienza. Ma non a tutti, solo a quelli che seguono la narrazione ufficiale", ha dichiarato.

Nel filmato, lungo 11 minuti, Heather Parisi ha riportato studi, numeri, tesi, tenendo a puntualizzare un ragionamento basato sulla libertà di scelta. "Irresponsabile e inadeguato a parlare è solo il personaggio pubblico e dello spettacolo che non si vaccina, se l'artista è vaccinato allora d'improvviso è annoverato fra chi ha facoltà di parola" ha aggiunto ancora per poi concludere "Io non mi vaccino e sottolineo io. Non sto obbligando nessuno a seguire la mia scelta, quindi sono free vax".