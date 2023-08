"Heidi Klum segue una dieta da 900 kcal al giorno": la modella smentisce la fake news

Una dieta molto più che restrittiva, anzi, decisamente pericolosa quella che è stata attribuita a Heidi Klum nelle scorse ore da qualcuno di inattendibile ma preso sul serio dalla viralità della rete. Secondo notizie prive di qualsiasi fondamento, la modella 50enne ingerirebbe non più di 900 calorie al giorno, soglia da non prendere assolutamente in considerazione poiché molto al di sotto delle 2.200 calorie raccomandate per una donna attiva della sua età.

E proprio per scongiurare il rischio che la fake news circolasse ancora, la top model tedesca ha voluto in prima persona smentire ogni particolare parlando direttamente ai suoi 11,3 milioni di follower, consapevole dell'allarme che una tale affermazione avrebbe potuto generare.

"Sono appena tornata a casa e alcuni amici mi hanno inviato questi articoli in cui è stato scritto che assumo solo 900 calorie" sono le parole di Klum riportate dal sito People: "Non credo di aver mai dovuto contare le calorie in vita mia e voglio dire di non credere a tutto ciò che leggete. Quindi, no, non conto le calorie di ciò che mangio. Le persone semplicemente inventano storie, qualcune le scrive e poi tutti ci saltano sopra". La modella ha anche ribadito che una dieta da 900 calorie non è salutare e che questo tipo di notizie false potrebbero indurre le persone a seguirle mettendo così a repentaglio la salute.