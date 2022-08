"Come faccio a restare giovane? Bevo il sangue di mio marito", la rivelazione choc di Heidi Klum

Heidi Klum beve il sangue di suo marito per rimanere giovane. Sembrerebbe proprio questo il segreto di bellezza della supermodel tedesca che a 49 anni sfoggia ancora un fisico e un viso mozzafiato. L'ex fidanzata di Flavio Briatore, che sarà anche tra i giudici di America's Got Talent nella nuova edizione, infatti, ha rivelato in un'intervista a E! Online, che il suo segreto non è la chirurgia plastica o i massaggi ma il sangue giovane di suo marito che rivela, scherzosamente, di bere proprio come un vampiro. Ma stava scherzando.

Heidi, infatti, è insieme a Tom Kaulitz, cantante del gruppo Tokyo Hotel che negli anni 2007 ha spopolato in tutto il mondo con il singolo "Monsoon", che ha 17 anni meno di lei. Se la dichiarazione di bere il sangue del trentaduenne non era che una battuta da parte dell'ex modella in realtà, questa abitudine, molto particolare, non è poi così assurda nel mondo di Hollywood. Meghan Fox, infatti, ha rivelato, di recente, di bere realmente il sangue del suo compagno Gun Kelly durante alcuni rituali.

Heidi, però, non è ancora arrivata a tutto ciò e preferisce, per ora, mantenersi giovane attraverso lo sport, una dieta sana e una buona protezione dai raggi del sole. La super modella, mamma di Leni, la figlia mai riconosciuta da Briatore, ha anche specificato che una delle sue recenti abitudini di bellezza è quella di non bere liquidi durante i pasti per non diluire gli acidi nello stomaco. Per ora, quindi, il sangue del marito può aspettare.