Heidi Klum irriconoscibile. Il vestito da verme gigante sconvolge (letteralmente) tutti

Da supermodella a verme gigante. È con questo bizzarro vestito che Heidi Klum ha sconvolto tutti trasformandosi da una bellissima ex top model 49enne a uno spaventoso verme a grandezza umana. La Klum, infatti, ha scelto questo articolatissimo abito trasformativo come costume di Halloween lasciando tutti senza parole e finendo sui giornali di tutto il mondo.

Definita da tutti la regina indiscussa della festa più spaventosa dell'anno per il suo aver lanciato la mania dei grandi travestimenti, l'ex di Flavio Briatore ha lasciato il segno con un abito a grandezza umana che l'ha trasformata in un enorme verme da pesca. La Klum, oltre a indossare l'abito, ha interpretato fino in fondo questa figura dimenandosi, perfino, a terra proprio come un verme e mimando di essere presa all'amo da un pescatore di cui ha vestito i panni suo marito 33enne Tim Kaulitz.

Tra i tanti vestiti di Halloween delle vip che ogni anno cercano di stupire i loro fan con abiti sempre più originali, quello di Heidi Klum ha lasciato il segno entrando nella storia dei costumi di Halloween più strani dei divi di Hollywood. L'ex modella ha scelto di indossare questo speciale outfit al suo annuale party di Halloween party a New York City.

Il costume, super realistico, ha richiesto un team di artisti, capitanati da Mike Marino, per essere realizzato e numerose ore di trucco per essere perfettamente adattato al viso e al corpo della modella ma, senza dubbio, ne è valsa la pena, anche a livello mediatico.