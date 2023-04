Lucas Hernandez, la moglie lo accusa di tradimento: "Cristina Buccino, te lo regalo"

Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco Hernandez, è stato accusato dalla moglie Amelia de la Osa Lorente di averla tradita. Con una storia Instagram, la donna ha rivelato ai suoi 112mila follower ciò che sarebbe succeso tra lui e Cristina Buccino, showgirl e modella calabrese.

"Ora puoi smetterla di fare il doppio gioco, Lucas Hernandez" ha scritto l'influencer spagnola: "Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai DUE figli che non vieni a vedere". Al messaggio secco e lapidario è stato aggiunto anche il tag dei due destinatari accusati così di avere avuto una relazione clandestina. Al momento Hernandez e Buccino non hanno replicato all'accusa che subito ha fatto il giro della rete.

La storia d'amore tra Lucas Hernandez e Amelia de la Osa Lorente

Lucas Hernandez e Amelia de la Osa Lorente si sono sposati il 2 giugno 2017 a Las Vegas. La loro storia è stata travagliata da subito, poiché si sono sposati pochi mesi dopo essere stati condannati a un ordine restrittivo in seguito a una rissa da cui era scaturita l'accusa di violenza domestica per entrambi. Un tribunale di Madrid aveva condannato i due a 31 giorni di servizi sociali, impedendo loro di avvicinarsi o comunicare per sei mesi. Le restrizioni comunque non avevano comunque impedito a Lucas e Amelia di sposarsi.

Ora l'accusa di tradimento a mezzo social rivolta a Hernandez e Buccino. Quest'ultima è nota soprattutto per essere stata una delle professoresse del programma di Rai 1, L'Eredità, dal 2010 al 2012, e per la sua partecipazione, nel 2015, all'Isola dei Famosi come naufraga, oltre per la sua relazione sentimentale con Claudio D'Alessio, figlio di Gigi.