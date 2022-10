Hilary Swank, a 48 anni, è incinta di due gemelli

Hilary Swank è incinta di due gemelli. La 48enne vincitrice di due premi Oscar per i film Million Dollar Baby e Boys Don't Cry, aspetta due bambini. L'annuncio è arrivato dalla stessa attrice durante una sua ospitata nel programma televisivo Good Morning America dove ha dichiarato di essere "così felice" di allargare la sua famiglia con l'arrivo non di uno ma di ben due bebè.

"Questo è qualcosa che desideravo da molto tempo, diventerò mamma e non solo uno, ma di due bambini", ha detto la Swank sottolineando di essere incredula lei stessa della notizia. Il fatto di diventare mamma era nei piani dell'attrice da diverso tempo, già nel 2006 la Swank dichiarava di "volere dei bambini un giorno" sottolineando che fin da quando era molto giovane ha sempre avuto il desiderio di essere mamma. Solo oggi, però, a quasi 50 anni, Hilary può coronare questo sogno insieme a suo marito Philip Schneider.

La vita privata di Hilary Swank dal divorzio al flirt con il maestro di tennis

Hilary Swank si è sposata la prima volta nel 1997 con l'attore Chad Lowe che aveva conosciuto sul set del film Lolita - I peccati di Hollywod. Dopo la vittoria del suo primo Oscar nel 2000 per il ruolo in Million Dollar Baby, l'attrice fu protagonista di un episodio che fece il giro dei giornali all'epoca: si dimenticò di ringraziare suo marito durante il suo discorso. La Swank tentò più volte di aggiustare il tiro e, nel 2005, quando conquistò il secondo Oscar la prima persona che menzionò nel discorso di ringraziamento fu proprio suo marito ma questo non bastò a sanare una crisi già in corso e, nel gennaio 2006, i due si separarono definitivamente annunciando il divorzio nel maggio dello stesso anno. Dopo Chad, Hilary ha un flirt con il maestro di tennis Rubén Torres per circa un anno ma nel 2016 la Swank conosce quello che poi diventerà il padre dei suoi figli, l'uomo d'affari Philip Schneider con cui è sposata dal giugno 2018.