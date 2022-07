Hoara Borselli contro il Pride per l'aumento dei contagi: "Perché nessuno gli dà mai la colpa?"

Hoara Borselli torna a dire la sua e, questa volta, decide di commentare l'aumento dei contagi da Covid a Roma, triando in ballo (con una polemica) il Pride, l'evento della comunità Lgbtq+ che si è tenuto sabato 11 giugno a Piazza della Repubblica e che ha visto la presenza di quasi un milione di persone. Secondo l'opinionista dei salotti Mediaset, infatti, tutti starebbero puntando il dito contro il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo durato due giorni, l'11 e 12 giugno, assolvendo, secondo lei ingiustamente, il Pride che si è tenuto lì vicino e nello stesso giorno con un numero maggiore di persone coinvolte.

"Stanno dicendo che il concerto di Vasco a Roma è stato responsabile dell'aumento dei contagi. Spettatori 80mila da moltiplicare per due sere. Lo stesso giorno c'era a pochi metri il Pride: partecipanti quasi 1 milione. Come mai condannare il primo e assolvere il secondo?" scrive la Borselli sul sul profilo Twitter causando un vero e proprio dibattito sul tema.

Secondo l'attrice e conduttrice televisiva, infatti, ci sarebbe una disparità di trattamento di alcuni eventi rispetto ad altri e accusa il Pride di essere un evento in qualche modo "protetto" e "intoccabile" dall'opinione pubblica arrivando a parlare di ipocrisia e una narrazione mediatica a senso unico che darebbe due pesi diversi ad alcuni temi rispetto ad altri.

"Mi chiedo come mai il Pride non venga mai nominato o si ritenga sempre esente da qualunque accusa. Era già avvenuto per i festeggiamenti degli Europei quando lo stesso giorno il Pride contava presenze simili ma non è stato citato come possibile causa di focolai. Questo doppiopesismo fa riflettere sull’ipocrisia della narrazione a senso unico" recita il suo lungo post su Instagram accompagnato da un hashtag che parla da solo #duepesiduemisure.