Hoara Borselli "pagata con un gelato" al suo primo lavoro, la replica di Michela Giraud è epica

L'ironia è sempre una replica intelligente. Lo sa bene Michela Giraud, che ha preferito commentare con una battuta le parole di Hoara Borselli sulla questione giovani e lavoro.

L'ex attrice, da qualche anno a questa parte opinionista politica, ha sollevato un polverone con un tweet in cui invitava i ragazzi al sacrificio: "A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare - ha scritto - Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e 'fame'. Credo sia ciò che manca oggi". Poco dopo ecco il tweet della comica romana, che ha utilizzato le stesse parole della Borselli per metterla alla berlina: "A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e 'fame'. Per questo ho mangiato le patatine e il gelato. Insieme".

"Ti prego commenta tutti gli altri post che pubblica" ha commentato un utente tra le risate, insieme a quelle di tanti altri, e in poche ore Michela Giraud era già in tendenza. "Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a 15 anni ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in cambio di gelati e patatine e me le sono mangiate insieme - ha scritto ancora poco dopo -. Anche riuscire ad abbinare dei cibi in maniera apparentemente discutibile ha un valore. Lo sapevate?".