Walter Zenga e i figli, la verità di Hoara Borselli sua ex storica: "Il Walter che conosco io non è come lo descrivono"

Le relazioni padri-figli da sempre creano dibattito. A popolare i social e i giornali nelle ultime settimane è la storia di Walter Zenga e dei suoi figli, Jacopo e Andrea. A portare alla ribalta la loro storia travagliata è stato Andrea all'interno della casa del Gf Vip. A Live non è la D'Urso questa sera è stata ospite Hoara Borselli ex storica di Walter Zenga.

"Io posso parlare del loro rapporto solo per i setti anni in cui siamo stati insieme. Era un padre che non vedeva l'ora di lasciare gli Stati Uniti per andare dai figli. Adesso sono madre e capisco anche la gelosia di una mamma, io ho sempre cercato di non entrare nel loro rapporto e di lasciarli tra di loro quando si vedevano proprio perché si potevano vedere poco".

"Io di Walter conservo un dolce ricordo e soprattutto una grande stima, sono qui per lui, perché sono certa che oggi, a vent'anni della nostra relazione, se ne avessi avuto il bisogno ci sarebbe stato lui seduto qui al posto mio, a difendermi. L'immagine che sta uscendo di Walter è molto diversa rispetto dal Walter che ho conosciuto. Sono testimone di un difficile rapporto di separazione, perché sappiamo che per moltissimi padri è difficile gestire la separazione già normalmente, immaginate invece un padre che stava negli Stati Uniti, perché noi al momento della separazione vivevamo lì, e facevamo avanti indietro per vedere i bambini".

"Quello è un rancore che giustifico fino ad una certa età, fino ai 15 anni - ha continuato Borselli parlando dei figli, in particolare di Andrea -, io lo capisco sono figlia di divorziati, mio padre è stato assente in tutto, però questa rabbia non porta a niente. Il dolore che abbiamo provato usiamolo per migliorarci". "Con questo non voglio dire che Zenga non ha sbagliato - ha concluso l'ex di Zenga -, sicuramente ha fatto degli errori, io diffido sempre da chi dice di non aver mai commesso errori, però oltre al cognome qualcosa di buono l'avrà fatto, no?".