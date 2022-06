Bufera su Hoara Borselli: "A 15 anni mi pagavano con un gelato, sacrificio ragazzi"

Bufera su Hoara Borselli. Ex attrice, l'opinionista interviene nel merito del dibattito sul salario destinato ai giovani alle prese con le prime esperienze professionali e si attira una pioggia di critiche. "A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare - scrive sui suoi canali social - Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e “fame”. Credo sia ciò che manca oggi".

Tra le tante repliche, il duro intervento del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Un conto è sacrificio e umiltà, che aiutano sempre, ma se la sua proposta è lavorare gratis, solo perché si è giovani, allora siamo proprio messi male. Roba da matti", scrive il politico. A cui la stessa Hoara replica: "Credo che la retribuzione sia un sacrosanto diritto da riconoscere a chi lavora. Ho fatto un esempio rispetto un esperienza di vita fatta a quindici anni dove avevo voglia di imparare qualcosa, senza imposizioni o sfruttamento Una piccola esperienza di vita che ricordo con gioia".