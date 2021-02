La coppia dell'Hotel Eufemia, l'amore dopo il lungo tradimento. Il suocero non è felice: "Mi vergogno" | VIDEO

Questa sera a Live non è la D'Urso è andata in onda la seconda puntata della telenovela "Hotel Eufemia" con protagonisti Gianluca e la moglie Grazia che l'ha tradito per circa sei mesi (come ha raccontato lei stessa nella scorsa puntata di Live, ndr) con un altro uomo. La storia è rimbalzata su Twitter, Facebook e Instagram grazie al video, girato e poi messo online da Gianluca, in cui Grazia e l'amante venivano scoperti di fronte all'Hotel di Palermo.

Insieme a loro, in collegamento da casa loro, anche il padre di Gianluca, Gianni, che ancora sconvolto dall'accaduto e dal perdono del figlio ha sottolineato: "Per me è stato un trauma. Non è stato bello quello che è successo, ma l'importante è che siano loro d'accordo. Tutti ora sanno io ho vergogna di andare in piazza, tutti mi conoscono per il lavoro che facevo (aveva una merceria e negozio d'intimo, ndr) e non posso più andarci". L'uomo ha anche aggiunto di credere che il figlio abbia messo online il video per pubblicità, questa affermazione però non è piaciuta a Barbara che ha ribattuto "Ma come può essere pubblicità un tradimento?!".

La coppia dell'Hotel Eufemia festeggia San Valentino

Gli inviati di Live hanno anche passato un giorno con la coppia che ha festeggiato San Valentino con qualche giorno di ritardo, in quanto il 14 erano proprio da Barbara. Gianluca è andato a correre e la moglie si è fatta bella. L'amore sembrerebbe essere tornato più forte di prima.