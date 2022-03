Hu: "Bullizzata perché lesbica. Ho fatto fatica ad accettarmi"

Hu, al secolo Federica Ferracuti, è una delle cantanti rivelazione dell’ultimo Sanremo dove ha gareggiato con Highsnob. La 27enne marchigiana si è raccontata in un’intervista al Corriere ripercorrendo la sua vita privata e il suo rapporto con i sentimenti, in passato messi a dura prova dall’iniziale accettazione della propria omosessualità.

“Io ho fatto un sacco di fatica ad accettarmi. Non c’era nessuna persona dichiarata intorno a me, mi sentivo freak anche se ero normalissima” ha confidato la cantante ricordando la sua adolescenza: “Il mondo non era friendly e open come sembra ora, anche se a volte credo ci sia un’apertura di apparenza. Ma il coming out è ancora importante perché non è solo dirlo fuori, è anche dirlo a te, accettarti, rispettarti. Nei ragazzi la leggerezza è giusta, ma tante situazioni andrebbero spiegate a scuola”.

Lei quel coming out lo ha fatto a 19 anni: “Dieci anni fa era un’altra generazione perché i tempi vanno velocissimi” ha aggiunto, ricordando i tempi tutt’altro che semplici soprattutto durante l’ultimo anno di scuola, quando si sentiva evitata dai compagni e dalle compagne soprattutto. “L’ultimo anno di scuola non volevo salire sull’autobus perché mi prendevano in giro. Sembrava quasi che fossi pericolosa. Avevo due amiche: una non mi invitava più a casa perché la mamma temeva che tentassi degli approcci con sua figlia. L’altra veniva da una famiglia di CL, per cui ero proprio sbagliata, non dovevo neanche esistere” ha confidato.

Oggi con le sue canzoni quando parla d’amore si rivolge a delle donne: “Sono dichiaratamente omosessuale, quindi non mi sono mai fatta problemi. Poi è una scelta che non si può imporre, tanti artisti non vogliono esporsi e lo capisco, ma per me essere artisti vuol dire anche lanciare dei messaggi che facciano del bene” ha raccontato: “La musica non è solo intrattenimento, dentro c’è qualcosa che resta, e io ho deciso di espormi per le cose in cui credo e che magari mi sono mancate”.