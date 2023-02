È morto Hugh Hudson, il registra premio Oscar di "Momenti di gloria" e "Sognando l'Africa"

È morto a 86 anni il regista britannico Hugh Hudson, che nel 1981 aveva diretto il suo primo film di grande successo "Chariots of fire" (Momenti di gloria). Il film vinse ben quattro premi Oscar ed è considerato il suo capolavoro assoluto grazie alla riuscita commistione di storia, sport e introspezione.

Hudson si è spento dopo una breve malattia al Charing Cross Hospital di Londra. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia in un comunicato dove viene ricordato come "l'amato marito e padre". Lascia la moglie, l'attrice Maryam d'Abo, il figlio Thomas.

La pellicola, tramite dei flashback, racconta la storia romanzata di Eric Liddell e Harold Abrahams, due velocisti britannici, uno scozzese e l'altro inglese, che parteciparono alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Il film ha vinto gli Oscar per il miglior film, la colonna sonora originale (composta da Vangelis), per la migliore sceneggiatura (Colin Welland) e i costumi (Milena Canonero) alla 54esima edizione degli Academy Awards nel 1982.

Chi era Hugh Hudson

Hudson nacque a Londra il 25 agosto 1936, dopo aver lavorato alla realizzazione di alcuni documentari (uno su tutti, "Fangio - Una vita a 300 all'ora" del 1980) e ad alcuni apprezzati spot pubblicitari, nel 1981 riuscì a dirigere Momenti di gloria a cui sono seguiti "Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie" (1984) - tratto dal romanzo "Tarzan delle Scimmie di Edgar Rice Burroughs" e interpretato da Christopher Lambert nei panni di Tarzan/John Clayton III e da Andie MacDowell (Jane) - e "Revolution" (1985), ambientato nel 1776 a New York quando viene abbattuta la statua di Giorgio III d'Inghilterra.

I suoi film "Lost Angels" nel 1989 e "Sognando l'Africa" nel 2000 con Kim Basinger (storia autobiografica della scrittrice Kuki Gallmann, nata Maria Boccazzi) parteciparono al Festival di Cannes. Nel 2011 Hudson è tornato ai documentari con "Rupture – A matter of life or death", il suo ultimo lavoro risale al 2016 quando diresse il documentario "Altamira" dedicato alla scoperta della Grotta di Altamira in Spagna nel 1879.