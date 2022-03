Michelle Hunziker a pranzo con la mamma: "Ho il dna dell'alcolista"

Un pranzo tête-à-tête oggi tra Michelle Hunziker e sua madre. La signora Ineke è andata a trovarla a casa e le due si sono concesse qualche ora solo per loro, tra chiacchiere e risate, davanti a un ottimo piatto di pasta cucinato dalla conduttrice. "Che bella mamma che ho, devi essere ripresa perché sei troppo bella" dice Michelle nel video pubblicato tra le storie Instagram, felice di averla lì: "Finalmente sei venuta a trovare tua figlia".

A tavola non manca del buon vino rosso, che la mamma di Michelle beve con gusto, mentre la conduttrice resta a bocca asciutta: "C'è un problema - ironizza Hunziker - tua figlia ha deciso che durante la settimana non beve più. Non riesco a bere mai un solo bicchiere di vino, mi piace talmente tanto che poi ne bevo altri due o tre". Scelta salutista e la mamma la mette in guardia: "Devi stare molto attenta perché è nel nostro dna. Io avevo mio nonno alcolizzato, mio padre alcolizzato e mio marito alcolizzato. Quindi stai attenta". Tutto detto in tono scherzoso, ovviamente, come continua a scherzare la conduttrice svizzera: "Stai dicendo che ho il dna dell'alcolista?". Madre e figlia hanno un rapporto di grande complicità, oscurato anni fa quando Michelle era caduta nella trappola di una setta: "E' stato un inferno - ha raccontato tempo fa in un'intervista la signora Naike - Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando l'ho ritrovata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I problemi di alcolismo del papà di Michelle Hunziker

Dei problemi di alcolismo di suo padre Michelle Hunziker ne ha parlato diverse volte in passato. Fu uno dei motivi della separazione dei genitori e certi episodi della sua infanzia l'hanno segnata profondamente: "Pensavo che mio papà amasse l'alcol più di me - raccontò - A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente il suo amore quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto. Quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere. Lui mi dava appuntamento ma poiché l'alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti".