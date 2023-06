Michelle Hunziker svela l'ultimo regalo ricevuto da Berlusconi

Mediaset si stringe in queste ore al cordoglio della famiglia Berlusconi, in particolare al dolore di Pier Silvio, ricordando l'importanza del suo fondatore - pioniere di una nuova tv - ed esprimendo profonda gratitudine per tutti questi anni.

Tanti i personaggi che da ieri condividono un pensiero, scrivono un ricordo su quello che per sempre sarà il loro Presidente. Tra questi anche Michelle Hunziker, raggiunta in vacanza dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, a cui dedica un messaggio molto personale su Instagram: "Cara Silvio, l'ultima volta che ci siamo sentiti è quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto".

La generosità di Berlusconi è nota, era solito fare regali a chi lavorava con lui, alle persone che frequentava. Non necessariamente regali costosi, ma anche pensieri con un significato molto più profondo, come appunto l'immagine sacra donata a Michelle Hunziker, che tiene però per sé altri dettagli del loro rapporto di stima e amicizia: "Tengo custode nel cuore le parole che solo un uomo di grande profondità, come la tua, poteva dirmi - si legge ancora - Mi mancherai e mancherai a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come uomo. Fai un buon viaggio nella luce. Ti voglio bene".