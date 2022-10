L'assenza dal party e le "manovre social": qual è la verità sul rapporto tra Aurora e Tomaso Trussardi?

E? tornato il sereno in casa Hunziker-Trussardi. Non solo la showgirl svizzera sarebbe tornata insieme all?imprenditore bergamasco, ma il secondo marito di Michelle avrebbe fatto finalmente pace anche con la figliastra Aurora, forse complice la sua dolce attesa.Ma andiamo per gradi, come sono al momento i rapporti tra l'influencer e il rampollo della maison lombarda?

I rapporti tra Tomaso e Aurora

All'indomani della discussa separazione tra la presentatrice e Tomaso, i rapporti tra Aurora e l?uomo apparivano piuttosto tesi. Tomaso e Aurora, che erano sempre andati d'amore e d?accordo, arrivarono addirittura a defollowarsi su Instagram: un gesto che la diceva già lunga sullo status delle cose. Ad alimentare i rumors di una presunta tensione, anche la pesante assenza di lui al "gender reveal party" organizzato due settimane fa dalla 27enne.

Quando Aurora e Tomaso discussero

Proprio in una recente intervista al Corriere della Sera, Trussardi intervenne a parlare del legame compromesso con la giovane influencer: ?Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore - raccontò - sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po? rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo?, aveva chiosato l?uomo. Un punto di vista riportato anche da Aurora, che incalzata da Francesca Fagnani, nella puntata di Belve a proposito dell'ex patrigno disse: ?Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno?.

Il riavvicinamento

Ora, a distanza di mesi, sembrerebbe che tutto sia tornato a posto. Trussardi si starebbe pian piano riavvicinando all?ex moglie Michelle, tanto da fermarsi a dormire da lei, e al contempo anche ad Aurora. I due dopo diversi attriti sono tornati a seguirsi su Instagram. Un segno che, ancora una volta, ci suggerisce che il sereno è tornato anche tra loro. In questo riavvicinamento avrebbe forse inciso lo splendido rapporto intrattenuto da Trussardi con il fidanzato di Aurora, Goffredo: i due, nonostante la separazione, sono stati spesso avvistati insieme e chissà che il ragazzo, futuro papà, non ci abbia messo lo zampino. Oltre all?opera di Cerza, nel riavvicinamento Tomaso-Aurora deve aver inciso anche la gravidanza della ragazza. La 25enne e il fidanzato aspettano un maschietto che arriverà a Gennaio. Trussardi pare non fosse presente al gender reveal del piccolo in arrivo, ma dato il lieto evento in corso ha deciso riaccostarsi alla coppia. Insomma aria di famiglia che fa venire a Tomaso nostalgia per la sua famiglia.