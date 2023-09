I Fatti Vostri, Anna Falchi contro Flora Canto? "Cosa succede dietro le quinte"

Da quest'anno I Fatti Vostri è guidato da Tiberio Timperi, affiancato da Anna Falchi che già era presente nel programma nelle scorse edizioni con Salvo Sottile, e Flora Canto, new entry nel cast dello storico format di Michele Guardì. Una squadra che piace, considerato lo share che veleggia verso il 10% e registra il gradimento del pubblico anche per via del ritorno di Giancarlo Magalli con una sua rubrica, ma che, stando alle indiscrezioni, dietro le quinte non sarebbe tutta affiatata allo stesso modo.

Stando a quanto riportato nella rubrica "Forse non tutti sanno che..." di Alberto Dandolo su Oggi, tra Falchi e Canto non sarebbe scattato il feeling professionale, anzi. "Dietro le quinte degli studi di via Teulada a Roma", si legge sul settimanale, "gira voce che Anna non abbia fatto i salti di gioia per l'arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?". Un interrogativo che pare destinato a restare tale, considerando che le due colleghe sembrano (almeno per ora) indifferenti all'indiscrezione che le riguarda e che non trova conferme o smentite. I Fatti Vostri, intanto, procede di puntata in puntata, condotto da Tiberio Tiberi che nella prima puntata è partito con una gaffe con Anna Falchi e qualche imbarazzo.