Icardi smentisce il divorzio da Wanda Nara: pubblica un video, ma qualcosa non torna

"Non so chi mi fa più pena, se chi inventa le notizie sulla mia vita o chi ci crede": così Mauro Icardi ha smentito la notizia sul divorzio imminente dalla moglie Wanda Nara. La storia Instagram che bolla come fake l'imminente separazione è arrivata dopo che l'audio attribuito all'imprenditrice ha fatto il giro dei social - "Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più", si sente dire nella registrazione in questione - e per rafforzare ulteriormente la negazione della crisi di coppia, l'attaccante del Paris Saint-Germain ha ritenuto opportuno pubblicare anche un video con la consorte.

Il video di Mauro Icardi e la foto di Wanda Nara

Peccato, però, che le immagini proposte qualche ora fa da Icardi, forse per far credere che i due si trovino in vacanza insieme, siano incredibilmente simili allo scorcio postato da Wanda Nara il 7 giugno scorso, quando la coppia si trovava in Africa per un viaggio. "Che discorso azzeccato" scrive il calciatore a corredo del filmato taggando anche la moglie che nel frattempo, sempre con le sue storie social, si mostra ben lontana dal marito, per nulla predisposta a ricambiare le attenzioni a lei rivolte anche con un cuoricino e, soprattutto, affatto intenzionata a supportare la smentita sulla fine del suo matrimonio. Almeno per ora.