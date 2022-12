Ida Platano e Alessandro innamoratissimi e lui parla (già) di un figlio insieme

Sono i due grandi protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. C'è chi li odia e chi li ama, chi non crede che la loro storia avrà un futuro e chi si è dovuto ricredere vedendoli sempre più vicini e innamorati. Stiamo parlando di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la coppia nata nello studio del dating show di Maria De Filippi che tra alti e bassi e quel triangolo amoroso con Riccardo Guarnieri ha tenuto in piedi la trasmissione di Canale5 per puntate e puntate. Oggi, i due, sono usciti dal programma dopo una scelta inaspettata che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché Ida sembrava non riuscire a superare il suo passato con Riccardo.

Ida e Alessandro adesso stanno vivendo la loro relazione nella vita reale, lontano dai riflettori ma i due sono sempre attivissimi sui social dove condividono con i loro fan momenti di vita quotidiana tra baci, coccole e cene fuori. A far tornare tutti a parlare di loro, però, sono state alcune dichiarazioni fatte da Alessandro in un'intervista al magazine di Uomini e Donne dove è arrivato a parlare perfino di figli ammettendo di sognare una famiglia tutta sua con la sua Ida che, per lui, era la sua fidanzata anche prima della scelta.

"Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra - ha detto Alessandro -. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”.

Anche Ida, già mamma di un bimbo, Samuele, non ha mai negato di voler avere altri figli e chissà se questo Natale non porterà una bella sorpresa nella vita dei due.