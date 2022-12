Ida Platano: "Riccardo? Non rinnego nulla, un amore immenso ma il mio presente è con Alessandro"

Da quando è andata via da Uomini e Donne, dopo un'inaspettata scelta che l'ha vista lasciare lo studio che l'ha resa nota mano nella mano con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è sulla bocca di tutti. Amata, odiata ma sicuramente chiacchieratissima Ida è al centro del gossip ormai da un po' e se in tanti non credono alla verità della sua storia d'amore con Alessandro, Ida sembra essere più felice che mai. Oggi, per mettere le cose in chiaro e raccontare tutti i dettagli inediti sulla sua storia attuale ma anche sul suo passato, è stata ospite a Verissimo dove si è aperta in un emozionante racconto a cuore aperto. Con le lacrime agli occhi, la voce tremante e un sorriso bellissimo, la parrucchiera siciliana ha spiegato cosa l'ha portata a scegliere come suo uomo proprio Alessandro.

"Io sentivo che più andavo avanti più avevo sensazioni più forti per Alessandro - ha detto Ida - Poi sono successe delle cose (riferendosi al ritorno di Riccardo a Uomini e Donne) ma nel frattempo, più uscivo con Alessandro e più iniziavo a sentire la sua mancanza e da lì le sensazioni diventavano sempre più forti e la scelta è stata proprio veloce. Alessandro non è una persona pesante quindi riesce a rendere belle le cose. Ha un carattere frizzantino, è pieno di iniziativa, con lui non mi annoio, mi aiuta a tenere la vita leggera. Non mi fa arrabbiare, non abbiamo mai litigato. Siamo solo un po' gelosi"

Con queste parole e con l'emozione sul volto Ida ha dichiarato il suo amore per Alessandro che sa dare leggerezza alla sua vita al contrario di quanto accaduto nel passato. E su Riccardo Guarnieri? Ida ha speso solo belle parole.

"Non rinnego nulla, per me Riccardo era un amore immenso - ha dichiarato Ida - E le sensazioni per lui, a maggio, non erano passate e volevo dargli un'altra possibilità, poi le cose non sono andate, caratterialmente non ci siamo trovati. Con lui ho vissuto un amore così forte e immenso che anche se è passato non posso dire che non è stato bellissimo nel bene e nel male, è stata una storia molto forte. Non mi sono pentita di volere un figlio da lui, tutti i sentimenti dichiarati nei confronti di Riccardo erano tutti veri, sempre"

Ida, però, oggi ha un altro uomo nella sua vita e ci ha tenuto a specificare: "La vita va avanti, ho voltato pagina, il mio presente è Alessandro"

E a chi non crede nella sua storia, Ida, risponde: "Il tempo darà le risposte. Io sono felice e mi vivo ciò che mi fa stare bene".