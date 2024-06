Ida Di Filippo: "La mia vita amorosa è top". Confidenze intime durante un viaggio in treno

Quando si diventa famosi è inevitabile che la curiosità del pubblico raggiunga anche la vita privata. È quanto successo a Ida Di Filippo, 42 anni, che da un paio d'anni ha raggiunto la popolarità lavorando come protagonista della trasmissione "Casa a prima vista". Agente del team milanese, il volto di Real Time sta confidando solo di recente alcune chicche circa la sua vita sentimentale, che la vede accompagnata da diversi anni al suo Pietro.

Proprio durante un viaggio in treno la 42enne ha deciso di ingannare un po' il tempo facendo alcune confidenze circa la sua vita privata. A chiedergli informazioni circa la sua vita sentimentale sono stati i follower. "Il mio fidanzato si chiama Pietro" ha esordito in risposta l'agente immobiliare, che svolge questa professione anche nella vita e non solo in tv. Accanto è lei, seduto nel posto vicino, c'è anche lo stesso fidanzato. "Non vuole essere inquadrato però", spiega Ida. E ancora: "La mia vita amorosa è top e domani sono undici anni che siamo fidanzati. Pietro è la mia metà e posso mostrarvene solo metà perché non vuole farsi inquadrare".

In attesa di vedere come i due festeggeranno questo importante anniversario, scopriamo qualcosa di più di Pietro. Estraneo al mondo dello spettacolo, lavora come infermiere presso l'ospedale Niguarda di Milano. Ha 34 anni ed è dunque più giovane di Ida di ben otto anni. Tra le passioni comuni c'è l'amore per i viaggi e per il mare soprattutto.

Chi è Ida Di Filippo

Ida Di Filippo ha raggiunto la popolarità lavorando come agente immobiliare nel programma Casa a Prima Vista, in onda su Real Time. Contemporaneamente ha mantenuto il suo lavoro originale di agente immobiliare: collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti! "Casa a prima vista è stato un successo che mi ha travolto e stravolto" racconta oggi "a volte non mi sembra vero".