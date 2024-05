Ida di Filippo presenta il (giovane) fidanzato: "Per lui ho mollato tutto"

Abbiamo imparato a conoscerla nelle vesti di agente immobiliare nel programma "Casa a prima vista", ma "casa" per Ida Di Filippo porta il nome di Pietro Al Bano. È lui il suo centro, un giovane infermiere con cui fa coppia da alcuni anni, come ha raccontato per la prima volta nel corso di una recente intervista rilasciata per promuovere la nuova edizione dello show di Real Time. E basta uno sguardo più approfondito al suo profilo Instagram per notare tutto l'amore che la giovane salernitana prova per il suo compagno.

È stato proprio per amore che Ida, classe 1982, ha deciso di trasferirsi a Milano. Per amore del suo Pietro. "È stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano", ha raccontato. E il destino ha deciso di premiare la sua audacia: non solo la love story è poi proseguita a gonfie vele, ma la carriera l'ha portata sul binario della popolarità proprio grazie alla trasmissione televisiva in cui è stata ingaggiata ormai un paio di anni fa.

Ma chi è precisamente Pietro? Estraneo al mondo dello spettacolo, di lui possiamo carpire qualcosa proprio dai profili social. Rivendica con orgoglio il suo lavoro: infermiere presso l'ospedale Niguarda di Milano. Rispetto a Ida è più giovane di otto anni: ha infatti 34 anni ma tra i due la differenza d'età non sembra pesare, anzi.

Non sappiamo con precisione da quanto tempo i due fanno coppia, ma la prima foto insieme risale al 2014 circa. Poi gli scatti si moltiplicano e immortalano i due innamorati alle prese con la loro grande passione: viaggiare. Tra i viaggi più beli intrapresi, quelli al mare: diversi gli scatti in Sardegna quest'estate, e ancora negli anni passati Ibiza in Spagna, Sharm El Sheik in Egitto, dove hanno festeggiato l'ultimo compleanno di Ida. L'ultimo di una serie ancora lunga, gli auguriamo.