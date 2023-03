Ida e Alessandro si sono lasciati? I due indizi che indicano una crisi

Aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Solo poche settimane fa i due sembravano fossero intenzionati a voler annunciare un passo molto importante per la loro relazione: il matrimonio. Però qualcosa potrebbe non essere andato come speravano.

A insospettire i fan di Ida e della coppia una storia che la dama ha condiviso sul suo profilo Instagram nella notte. Solo tre parole scritte su sfondo nero che lanciano un messaggio ben chiaro: "Deludiamoci con rispetto". Al momento sono tutte supposizioni ma per molti è un chiaro messaggio rivolto ad Alessandro. Chi altro potrebbe averla delusa?

Più o meno alla stessa ora in cui Ida ha condiviso quella storia Alessandro si mostrava da solo, sul divano, mentre chiedeva ai suoi follower un film da vedere su Netflix perché voleva "svagarsi". Che dietro al desiderio di Vicinanza di cercare un po' di spensieratezza ci sia una brutta lite con Ida o addirittura la decisione di lasciarsi?

La possibilità della fine della loro relazione non può non portare alla memoria le parole che Tina Cipollari aveva speso per loro. Secondo l'opinionista i due non sarebbero durati molto e si sarebbero lasciati nel giro di poche settimane. Ida e Alessandro ormai stanno insieme da alcuni mesi, quindi Cipollari si sarebbe sbagliata sulle tempistiche ma non sull'epilogo secondo alcuni.