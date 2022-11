Ida e Alessandro, innamoratissimi dopo Uomini e Donne, vanno a cena con Armando: "Sono bellissimi"

Insieme hanno lasciato il programma di Uomini e Donne dopo non pochi problemi: Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno pubblicato sui social le prime foto insieme in cui si guardano con occhi d'amore. Per loro anche il primo viaggio come coppia ufficiale e proprio nella loro fuga romantica a Salerno hanno incontrato, e cenato, con Armando Incarnato, altro voto molto noto del programma di Maria De Filippi.

Ida e Armando, da sempre amici e confidenti, durante le ultime puntate andate in onda hanno avuto numerosi battibecchi che hanno portato a delle incomprensioni che sembravano avessero minato il loro rapporto. Le foto condivise sui social, della cena trascorsa insieme, hanno invece evidenziato come i due amici siano tornati a frequentarsi e a parlare.

Incarnato ha anche affermato che prima non credeva all'amore di Ida e Alessandro e invece si è dovuto ricredere: "Questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo vi devo dire la verità". "La cosa più bella - ha poi scherzato Armando - è che questa coppia nasce a Natale come Gesù, che Dio ve la mandi buona".

Ida e Alessandro: dopo il sì a Uomini e Donne

La scelta della coppia è andata in onda in tv solo la scorsa settimana, il 23 novembre, ma i due si sono scelti a inizio del mese. Quindi sono già alcune settimane che Ida e Alessandro coltivano il loro amore al di fuori delle telecamere. Durante la scelta sia Ida sia Alessandro hanno parlato delle loro emozioni e di quanto il sentimento stesse crescendo in loro, queste foto sono la conferma di quando dichiarato.