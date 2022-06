Ida Platano difesa da un cavaliere del Trono Over dopo le minacce di morte

Ida Platano continua a essere al centro dei dibattiti sul web dopo aver ricevuto minacce di morte e critiche pesanti da parte degli haters sui suoi prifili social. La dama di Uomini e Donne ed ex storica di Riccardo Guarnieri con cui, di recente, ha avuto un breve ritorno di fiamma, dopo essere stata attaccata duramente sui social e definita "prostituta, sgobio e persona la cui morte non dispiacerebbe a nessuno", ha ricevuto un inaspettato commento in sua difesa da parte di un cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi che si è esposto pubblicamente a suo favore. Di chi si tratta? Di Fabio Antonucci, il nuovo protagonista di Uomini e Donne che ha detto, senza troppi peli sulla lingua, la sua sulla triste vicenda che ha coinvolto Ida in questi giorni.

La difesa di Fabio Antonucci nei confronti di Ida

Antonucci non ha aspettato molto prima di fare un video in difesa di Ida criticando duramente l'autore delle minacce e definendo Ida "una persona perbene"

«Potete criticare il percorso di una persona in un programma, ma non vi azzardate mai ad augurare la morte a una mamma di famiglia e ad una persona per bene - ha detto Antonucci rivolgendosi agli hater della Platano - Com'è che vi ha detto? Frustrati? È stata pure tropp buona. Perché io vi avrei chiamati in un modo solo, cog***ni. Non si fa!»