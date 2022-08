Gemma Galgani e Ida Platano amiche per la pelle: "Noi, come da tradizione, Ferragosto insieme"

Gemma Galgani e Ida Platano sono amiche per la pelle anche fuori dagli studi di Uomini e Donne. Le due protagoniste del trono over, sempre chiacchieratissime nello studio del dating show di Maria De Filippi, sono grandi anche fuori dal set e, come accade ogni anno, hanno deciso di trascorrere insieme il lungo weekend di Ferragosto. Le due donne, che spesso sono sotto attacco da Tina Cipollari per la loro "ingenuità sentimentale" che le porta, ancora oggi, a sedere sulla sedia rossa della platea femminile del programma senza un compagno al loro fianco, sono più vicine che mai anche nella vita reale e non solo in tv.

Per annunciare ai loro fan che, questo Ferragosto 2022, lo passeranno insieme è stata Ida che, in una delle sue stories Instagram, pubblicata appena dopo aver annunciato di essere finita in ospedale per un malore improvviso causato da fortissime emocranie, si è mostrata sorridente e allegra con affianco la sua compagna di avventure televisive.

"E, come vuole la tradizone, anche quest'anno Ferragosto insieme" dicono all'unisono le due donne mentre si abbracciano gioiose. E i festeggiamenti per la Festa dell'Assunta sono già iniziati per le due dame che, già da ora, si stanno divertendo tra partite a biliardino, aperitivi e tante chiacchiere tra amiche di vecchia data.

Due volti tra i più amati (e discussi) del programma che, nonostane la loro sfortuna amorosa, sono diventati delle costanti del programma di Maria De Filippi e due delle donne più attese nella prossima edizione di Uomini e Donne.