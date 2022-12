Paura per Ida Platano, brutto livido sul viso (ma la dama rompe il silenzio)

Ida Platano rompe il silenzio dopo che i suoi fan si sono allarmati per le sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni, infatti, l'ex dama di Uomini e Donne, che da pochissimo ha abbandonato il dating show di Maria De Filippi per vivere la sua storia d'amore con Alessandro lontano dai riflettori, è apparsa sui social con un brutto livido in viso. Alla sua vista di questa botta, palesemente visibile sotto il suo occhio sinistro, in tantissimi si sono chiesti cosa le fosse successo e si sono allarmati sul suo stato di salute riempiendo la parrucchiera siciliana di messaggi per scoprire cosa le fosse accaduto e perché presentasse un ematoma così evidente sul volto.

La dama, però, ha voluto subito chiarire le cose e allontanare le voci di un possibile litigio violento con il suo uomo spiegando come si è procurata questa brutta botta proprio in faccia.

"Eccomi qua belli miei, io intanto voglio dirvi grazie perché vi siete preoccupati veramente - esordisce Ida che registra un video proprio dal suo salone di bellezza -. Non è nulla sotto l'occhio, sono andata contro uno spigolo, quindi tranquilli, non mi ha preso a pugni nessuno"

Così la Platano ha voluto mettere in chiaro le cose e far sapere a tutti di stare bene e di non essere stata vittima di nessun tipo di violenza. Intanto la sua storia con Alessandro Vicinanza sembra andare a gonfie vele e i due, dopo la scelta di appena un mesetto fa a Uomini e Donne sono più vicini che mai e pronti a vivere il loro primo Natale insieme.