Ida Platano, un nuovo messaggio sui social: la posizione di Mario si complica

Cosa succederà nelle prossime registrazioni al momento ancora non è chiaro, ma è sempre più probabile che Ida Platano decida di lasciare il suo trono. Nessuna scelta. Nessun compagno. Solo molta tristezza e rabbia. Non è stata l'avventura senza pensieri che sperava di vivere, nessuna favola e soprattutto nessun principe da scegliere e 'vivere fuori' da Uomini e Donne. L'esperienza da tronista del notissimo volto della trasmissione di Maria De Filippi con ogni probabilità si concluderà con l'amaro in bocca.

Alcune puntate non sono ancora andate in onda e secondo le indiscrezioni la puntata dell'addio non sarebbe ancora stata registrata. Mentre si moltiplicano le voci intorno a Mario Cusitore e alle frequentazioni che avrebbe al di fuori del programma, e sbucano indiscrezioni su come Pierpaolo abbia già voltato pagina, Platano si sfoga sui socia. Prima un messaggio, pubblicato nelle storie Instagram, in cui ringrazia tutti i suoi follower: "Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani persone che si sono affezionata a me e ne sono grata e onorata...". E poi un messaggio molto eloquente condiviso poco prima della messa in onda della registrazione in programma per il 29 aprile.

"Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte", queste le ultime parole di Ida che con grande probabilità sono collegate a quando andato in onda su Canale 5. Nella puntata odierna Mario ha dovuto affrontare i dubbi di Ida, Tina Cipollari e Gianni Sperti dimostrando di non aver passato la notte con una ragazza bionda (come invece afferma una signora che afferma di averlo visto uscire da un bed and breakfast di Napoli). Impossibile non legare la frase di Platano con quanto è stato mostrato nel dating show.