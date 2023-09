"Dura la vita da escort. Ti bastano mille euro?", Ida Platano furiosa risponde alle offese

Stanca di leggere i moltissimi commenti offensivi scritti sotto alle sue foto Ida Platano, storico volto del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di sfogarsi su Instagram per rispondere una volta per tutte a chi le ha mancato di rispetto.

"Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua. Mi sono presa un attimino di tempo perché non faccio la pr*stituta, ma la parrucchiera”, così aveva esordito nel video messaggio pubblicato solo poche ore fa sul social. A essere presi particolarmente di mira sono gli scatti realizzati con il suo compagno a New York (i due sono volati negli States proprio per il compleanno di Alessandro Vicinanza), infatti sotto a quel post sono molti i commenti negativi e tra questi anche alcuni nei quali viene insinuato che Platano non sia una parrucchiera ma una escort. "Uno non giudica il lavoro di nessuno, perché se la mattina si alza e vuole fare la prosti**ta saranno affacci suoi, come le escort e come tutto quello che si vuole dalla vita. E poi se voi pensate di farmi del mare o di crearmi fastidi... Penso che dopo tutti questi anni di insulti gratuiti ormai mi sono fatta il callo", ha continuato Platano.

Secondo l'ex dama le offese nascerebbero solo dall'invidia perché lei adesso sta vivendo un momento particolarmente felice: "Quando uno sta bene deve gioire del bene degli altri… Quando mi vedete così tanto felice, darò fastidio".

Oggi però ha voluto ricordare uno solo dei terribili commenti che ha letto in questo periodo: "Ahh dura la vita da escort... Comunque a parte gli scherzi, quanto ti prendi per un servizio completo? 1.000 euro bastano?". Parole pesanti che non possono che far arrabbiare e infatti ironicamente Ida ha voluto sottolineare che l'utente che l'ha scritto potrà entrare a far parte della "rubrica Sfogati con Ida".