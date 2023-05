Ida Platano furiosa contro un hater: "Pagherà le conseguenze, mio figlio non si tocca"

Offese gratuite e considerazioni offensive sono state scritte nei commenti e nei messaggi su Instagram a Ida Platano. Il mittente è sempre lo stesso e l'ex volto di Uomini e Donne ha deciso di denunciare apertamente l'hater condividendo alcune storie sul suo profilo. Parole pesanti che sono andate a toccare anche il figlio di Platano, Samuele: "Non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio", le ha scritto l'hater.

Ida, furiosa, ha voluto rispondere direttamente a quella persona e a chiunque parli male del figlio: "Immondizia vera e propria. Io parlo, non sto zitta per niente. Vi ho sempre detto che potete dire qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca. Uomo o donna che ci sia dietro quell'account, sai benissimo come andrà a finire. Io non sto ferma. Mio figlio non si tocca mai. Mio figlio non ha bisogno di un padre, perché sono io il padre e sono io la madre. Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo".

Dopo qualche ora Platano ha condiviso un'altra storia per ringraziare tutte le persone che le hanno mandato un messaggio di sostegno: "È stata una giornata molto intensa. Vi ringrazio per i messaggi di supporto che mi avete mandato da ieri a oggi. Voglio chiudere il cerchio dicendo che ne pagherà le conseguenze e gli farò mangiare i sorci verdi".