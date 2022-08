Ida Platano finisce in ospedale: "È iniziato tutto con delle emicranie"

Brutto spavento per Ida Platano che ha passato la giornata in ospedale per dei fortissimi mal di testa. La dama del trono over, infatti, dopo aver trascorso le vacanze in Calabria con il figlio, ha iniziato ad avere dei sintomi sospetti che l'hanno portata, sotto consiglio del suo medico, al pronto soccorso per degli accertamenti più specifici. Il volto di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato in prima persona la sua spiacevole giornata in ospedale condividendo le sue paure e le sue emozioni su Instagram, come è solita fare ogni giorno.

"Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene, passerà. Tornerò presto, un abbraccio" sono le parole di Ida che accompagnano l'immagine del suo braccio sullo sfondo di quella che appare una sala d'aspetto di ospedale e, poco dopo, l'ex fidanzata di Riccarco Guarnieri, ha spiegato ai suoi fan cosa le era successo.

"Vi ringrazio di tutti i messaggi, non era mia intenzione farvi spaventare", ci ha tenuto a specificare Ida, per poi aggiungere, "È iniziato tutto con delle forti emicranie, fortissime, non le ho mai avute così e da lì il mio medico mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso e dopo varie visite adesso sto meglio. Adesso mi riprendo velocemente e vi auguro un buon pomeriggio".

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne spiega, così, di stare bene e tranquillizza tutti i suoi fan che, dopo la sua storia, si erano preoccupati per lei. Intanto, tra qualche giorno, inizieranno le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne e le voci parlando del ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre. Chissà come reagirà Ida.