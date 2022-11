"Non riesco a fare a meno di te", Ida Platano sceglie Alessandro e va via da Uomini e Donne

Ida Platano ha fatto la sua scelta, tra il passato e il presente ha scelto il presente, tra l'amore tormentato e l'amore semplice, ha dato una chance all'amore semplice, quello che non crea troppi problemi, che non complica le cose, quello che scorre senza troppi ostacoli. La dama del trono over, tra le più amate (e odiate) del parterre femminile di Uomini e Donne ha, infatti, deciso di uscire dal programma insieme ad Alessandro, il suo corteggiatore che solo un mese fa le dichiarava il suo amore.

I due, al centro di un triangolo amoroso insieme a Riccardo Guarnieri, l'ex storico della Platano, hanno dominato le ultime puntate del programma del primo pomeriggio della De Filippi e oggi sono arrivati a scegliersi a vicenda.

Entrati nello studio, emozionatissimi ed elegantissimi, Ida e Alessandro hanno stupito tutti quando si sono dichiarati amore reciproco e hanno deciso di andare a vivere la loro storia d'amore fuori dagli studi di Uomini e Donne.

"Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia- ha esordito Alessandro. - Ho le mie paure ma quando ti sto lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei fuori confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te"

A questo punto ha preso la parola Ida che, con un sorriso sul viso con cui non la si vedeva da diverso tempo, ha annunciato di voler rischiare e provare a vivere un nuovo amore con il su Alessandro.

"Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te".

Una scelta che ha emozionato tutti tranne Riccardo, Roberta e Tina che ha parlato di un fuoco di paglia ed è certa che i due torneranno presto nel programma, da single.