Ida Platano, furiosa, sbotta con Riccardo: "Lasciami in pace, abbi rispetto della mia serenità"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non riescono proprio a trovare pace. I due ex fidanzati nonché grandi protagonisti di Uomini e Donne continuano a litigare, punzecchiarsi, piacersi, odiarsi ma soprattutto a far parlare di sé per il loro eterno amore/odio che non riesce ancora ad arrivare alla parola "inizio" oppure "fine". Nell'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, la parrucchiera siciliana e l'operaio tarantino sono tornati al centro studio per l'ennesimo confronto che non è proprio finito benissimo. Ida, infatti, non è riuscita a stare zitta nell'ascoltare Riccardo sminuire il suo nuovo corteggiatore Alessandro e gettare fango su di lei, sbottando in un furioso attacco nei confronti del suo ex fidanzato e quasi marito.

"Lasciami in pace, io la mia vita l'ho continuata, abbi rispetto della mia serenità" ha urlato Ida a Riccardo, aggiungendo amareggiata -. Mi puoi mandare affanc*lo pure adesso, neanche il bene ti è rimasto nei miei confronti".

Riccardo non è rimasto in silenzio ribattendo, anche lui su tutte le furie, e parlando di un presunto "cambiamento ingiustificabile" di Ida dal giorno alla notte che l'avrebbe portata a buttarsi tra le braccia di Alessandro pur avendo ancora dei sentimenti nei suoi confronti: "Quante volte sono rimasto qua come un cogli*ne e ho pianto per Ida e non mi è mai stata tesa una mano? - dice Riccardo -. Ma vai a cag*re Ida. Ho di fronte una persona che non è più la stessa".

Riccardo ha poi tirato in ballo il fatto che secondo lui Alessandro non sarebbe davvero interessato a Ida e che sarebbe già pronto a sostituirla con un'altra ragazza ma la dama del trono Over non gli ha creduto continuando a difendere il suo nuovo amore e ad attaccare Riccardo.

Il cavaliere ha poi dichiarato, una volta per tutte (ma non proprio convinto) di voler dimenticare Ida e di volere andare avanti con la sua ricerca dell'amore insieme nuove ragazze. Sarà davvero così?