Uomini e Donne: Ida e Riccardo, è ritorno di fiamma? Ecco cosa ha confessato lui

Continua l'eterno tira e molla tra due grandi protagonisti di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, dopo un primo riavvicinamento la scorsa estate finito male tornano al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi per dire, una volta per tutte, cosa provano l'uno per l'altra. Amati e odiati allo stesso tempo dal pubblico che, nonostante li critichi, non riesce a fare a meno di loro e dei loro continui battibecchi, Ida e Riccardo stanno vivendo un momento di svolta nelle loro vite e, durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, si sono sbilanciati sui loro sentimenti reciprochi, specialmente Riccardo.

Dopo aver visto Ida uscire insieme ad Alessandro, Riccardo ha iniziato a mostrare una certa insofferenza e arrivare perfino a minacciare di lasciare lo studio una volta per tutte perché vedere l'unica persona con cui ha mai desiderato un matrimonio cadere tra le braccia di un altro è troppo per lui. Così, i due si sono incontrati nel dietro le quinte dello show del primo pomeriggio di Canale 5 e Riccardo ha dichiarato di voler dire a Ida cosa prova per lei scrivendoglielo su un biglietto. Peccato che il cavaliere del trono over non abbia trovato il coraggio di farlo davvero, continuando a fare fatica ad ammettere davanti a tutti di essere ancora innamorato di Ida (cosa che pensano tutti dentro e fuori lo studio).

Nonostante questo, Guarnieri si è lasciato scappare alcune frasi inqeuivocabili: "Io ti ho amata dal primo giorno", ha infatti, detto ricordando i momenti felici del passato, "Mi sono innamorato di Ida, punto. Ho sempre avuto il pensiero di chiamarti e cercarti" ha anche aggiunto cercando di far capire alla dama cosa sente nel suo cuore anche se, lei, ha continuato a cercare conferme più palesi da lui, che, però, non sono arrivate.

È ritorno di fiamma tra i due? Da parte di Riccardo sembra proprio di sì, peccato che Ida faccia ancora fatica a capirlo.