Ignazio Boschetto, la sorella al settimo cielo per le nozze con Michelle Bertolini: la dedica (con foto)

La notizia delle nozze di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini ha sorpreso i fan del cantante del gruppo Il Volo. Centinaia sono i commenti arrivati sotto al post della futura sposa, raggiante nell'annunciare di aver pronunciato il fatidico sì all'uomo con cui condivide la sua vita da circa un anno. Tra i tanti messaggi di auguri arrivati alla coppia, uno in particolare è balzato all'attenzione degli utenti, ovvero quello della sorella di Ignazio, Nina Boschetto, messo in evidenza tra le storie Instagram di Michelle.

"Sono la sorella e la cognata più felice del mondo! Quando due anime così pure e belle si incontrano sono destinate a stare insieme per tutta la vita", si legge sulla foto che mostra Nina insieme a Ignazio e Michelle. Una dedica piena d'amore quella della donna, a conferma di quanto la decisione di diventare marito e moglie sia stata accolta con entusiasmo dalla famiglia. E Michelle non ha potuto non ringraziare con un dolce "Cognatina ti voglio tanto bene".

Chi è Michelle Bertolini, fidanzata di Ignazio Boschetto

Nata il 15 giugno del 1994, Michelle Bertolini è stata una tennista professionista ma ha dovuto abbandonare la carriera sportiva nel 2012 a causa di un infortunio al ginocchio. A quel punto si è messa alla prova come modella e nel 2013 è stata eletta "Miss Venezuela Internacional". Ora si cimenta soprattutto nel ruolo di imprenditrice nel settore della ristorazione: ha infatti fondato la Kiko Sake Sushi e la Bertolini Wine, con la quale vini italiani all'estero, in particolare prosecco, pinot grigio e merlot. Prima di fidanzarsi con Bertolini, Ignazio Boschetto è stato a lungo legato alla ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. La relazione con lei era finita nell'autunno del 2022.